РФ требует объяснений от США в связи с санкциями против российских НИИ

Обвинения Соединенных Штатов в адрес ряда российских НИИ в разработке химического оружия беспочвенны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

Уведомление американского ведомства вызывает у российской стороны недоумение, тем более, что не было представлено никаких доказательств, сказал Антонов.

В связи с этим Россия хотела бы получить разъяснения по беспочвенным обвинениям, отметил посол.

26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. В данный список попал 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.

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