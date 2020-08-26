Пушков оценил шансы вхождения Белоруссии в состав РФ

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил возможность вхождении Белоруссии в состав России.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдет на это, так как подобный шаг противоречит взглядам, которые тот неоднократно выражал. Сенатор отметил, что белорусский лидер ратует за сохранение суверенитета страны, а также надеется на помощь со стороны Москвы. При этом Лукашенко ждет, что в нынешней ситуации Россия будет еще больше помогать Белоруссии, чтобы республика преодолела кризис.

«Поэтому идея объединения <...> вообще не стоит для него на повестке дня», — написал Пушков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По подсчетам ЦИК, победил действий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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