Эстонский премьер рассказал, что Лукашенко не ответил на звонок Макрона

Президент Белоруссии не ответил на звонок французского коллеги Эммануэля Макрона, рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Об этом сообщил ЕRR.

«Насколько я знаю, они [Меркель и Макрон] звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — сказал Ратас.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пыталась связаться по телефону с Лукашенко, но тот отклонил звонок.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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