Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.

Глава государства подчеркнул «недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений» в связи с госпитализацией оппозиционера.

Он также выразил «заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет ухудшения отношений с западными странами из-за инцидента с блогером.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допускает вероятность того, что Навального могли отравить.