В Минске силовики разогнали протестующих

В Минске силовики задержали около 20 протестующих и разогнали остальных, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости, где находились примерно 500 участников оппозиционной акции, приехали ОМОН и милиция. Они окружили территорию и начали задерживать мужчин. Женщинам и журналистам разрешали уйти.

Как сообщает издание, некоторые протестующие смогли убежать. В Минске по-прежнему плохо работает мобильная связь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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