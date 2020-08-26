Трамп посылает нацгвардию в американский город Кеноша для восстановления правопорядка
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter уведомил, что в среду, 26 августа, он пошлет представителей федеральных правоохранительных органов и военнослужащих Национальной гвардии США в город Кеноша, расположенный в штате Висконсин.
По его словам, такая мера будет предпринята, чтобы восстановить в городе правопорядок.
Как сообщалось ранее, беспорядки в Кеноше вспыхнули после того, как полицейские ранили 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.
Мужчина пострадал в воскресенье, 23 августа. Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, но был ранен в результате выстрелов полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
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