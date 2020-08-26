Захарова рассказала, как Биган отреагировал на русские щи с лесными грибами

Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану понравилось меню, предложенное ему во время визита в Москву, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы никогда гостей ничем плохим не угощаем, всегда все остаются довольны. Мне кажется, так было и на этот раз», — сказала Захарова.

Биган находился в Москве 25-26 августа. В первый день он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителями Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Дипломатам накрыли русский стол и угостили щами с лесными грибами.

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