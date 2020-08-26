Путин и Конте обсудили Белоруссию, Навального и вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте обсудили обстановку в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство», — говорится в сообщении.

Более того, Путин и Конте затронули тему госпитализации Алексея Навального. Российская сторона подчеркнула недопустимость «скороспелых и необоснованных обвинений» и заявила о важности тщательного расследования.

Лидеры условились совместно противодействовать распространению коронавируса, в том числе работая над вакцинами.

Также политики отметили, что кризис в Ливии не может быть урегулирован военными силами и требует политико-дипломатических методов.

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