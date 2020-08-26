В МИД РФ заявили о достаточных доказательствах вмешательства Запада в дела Белоруссии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва имеет достаточно доказательств вмешательства США и ряда стран Евросоюза во внутренние дела Белоруссии. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова.
По ее словам, российская сторона квалифицирует действия этих стран как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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