В Белом доме заявили об отказе от российской вакцины
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politicо, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания, заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса.
Как следует из слов Медоуз, в Вашингтоне считают, что «Спутник V» не соответствует «высочайшим в мире» американским стандартам в области здравоохранения и безопасности.
«Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал он.
Руководитель аппарата Белого дома также отметил, что американский препарат может быть готов к осени этого года.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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