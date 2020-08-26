В Белом доме заявили об отказе от российской вакцины

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politicо, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания, заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса.

Как следует из слов Медоуз, в Вашингтоне считают, что «Спутник V» не соответствует «высочайшим в мире» американским стандартам в области здравоохранения и безопасности.

«Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал он.

Руководитель аппарата Белого дома также отметил, что американский препарат может быть готов к осени этого года.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

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