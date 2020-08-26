Польша призвала освободить арестованных членов КС оппозиции Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что Варшава призывает освободить арестованных членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, передает Reuters.

Политик отметил, что польская сторона также просит отпустить на свободу всех политических заключенных в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского заключили под стражу.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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