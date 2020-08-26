В Крыму отметили, что Зеленский получил сигнал о статусе полуострова
Отказ других государств обсуждать вопрос Крыма является сигналом для украинских властей, заявил глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, никаких переговоров насчет возвращения Украине быть не может.
«Это свободный выбор крымчан, который необходимо уважать и принимать», — сказал Кангиев.
Ранее Зеленский посетовал на отсутствие действенной площадки для обсуждения вопроса «возвращения» Крыма. Он также признался, что в «нормандском формате» общаться по этому вопросу «никто не хочет».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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