В Крыму отметили, что Зеленский получил сигнал о статусе полуострова

Отказ других государств обсуждать вопрос Крыма является сигналом для украинских властей, заявил глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

​По его словам, никаких переговоров насчет возвращения Украине быть не может.

«Это свободный выбор крымчан, который необходимо уважать и принимать», — сказал Кангиев.

Ранее Зеленский посетовал на отсутствие действенной площадки для обсуждения вопроса «возвращения» Крыма. Он также признался, что в «нормандском формате» общаться по этому вопросу «никто не хочет».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сказочник» Зеленский: в Госдуме ответили Киеву по Крыму

— Крым и Донбасс равнозначны: Зеленский намерен вернуть полуостров

— Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым