В Совфеде объяснили новые санкции США против России

Санкции США направлены против российской вакцины от коронавируса, чтобы прикрыть их проигрыш в разработке препарата, заявил сенатор Олег Морозов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой — голый расчёт, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины», — сказал Морозов.

Сенатор заявил, что США в этом вопросе «просчитались», потому что для многих стран борьба с последствиями пандемии находится на первом месте, так что российская вакцина востребована.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».

Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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