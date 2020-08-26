Путин призвал «аккуратно» снимать ограничения по COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал с осторожностью подходить к снятию ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что необходимо «соизмерять» все действия в этой сфере с реальной динамикой распространения инфекции.

По словам главы государства, на данный момент власти принимают решения, руководствуясь именно этой установкой.

Однако Путин подчеркнул, что нужно нацелить граждан и руководителей всех уровней на то, «чтобы действовать очень аккуратно».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация в России с коронавирусом стабилизировалась, суточный прирост не превышает 0,5%.

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