Жириновский предложил перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уведомил, что предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край, чтобы уменьшить в этом регионе напряженность. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Политик сообщил, что уже послал российскому лидеру соответствующее обращение.

«Там (в обращении. — «Газета.ru») есть варианты, как можно быстрее успокоить все в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович (Фургал) находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске, может быть там под домашним арестом, и так далее», — сказал Жириновский.

Он отметил, что при таком развитии событий в регионе «наступит успокоение».

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.

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