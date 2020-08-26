Великобритания призывает к расследованию произошедшего с Навальным

Великобритания призывает к проведению полного и прозрачного расследования произошедшего с Алексеем Навальным, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания присоединится к международным усилиям по обеспечению правосудия», – написал британский премьер.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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