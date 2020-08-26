В Госдуме сообщили о возможном расширении состава Госсовета
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Состав Госсовета в новом законе может быть расширен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
По его словам, в новый составе могут быть губернаторы, председатель правительства, представители федерального собрания обеих палат.
В настоящее время идут обсуждения о присоединении к Госсовету генерального прокурора, председателя Счетной палаты.
Крашенников отметил, что пока текст законопроекта находится на стадии обсуждения.
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