Песков объяснил, почему не называет Навального по имени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему не называет по имени Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это не меняет сути дела», — ответил Песков.

Ранее Песков называл Навального российским гражданином, который находится в коме.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

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