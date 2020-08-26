Республиканцы назвали ужасные последствия избрания Байдена президентом США

Сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что если Джо Байден станет президентом США, он втянет страну в многочисленные войны. Об этом сообщает NBC News.

По его слова, Байден постоянно призывает американцев к войнам, в том числе он выступал за конфликт в Ираке, который действующий американский лидер Дональд Трамп назвал «худшей геополитической ошибкой».

Пол опасается, что кандидат в президенты от демократов поддержит столкновения в Сербии, Сирии и Ливии.

Сенатор также добавил, что Трамп, в отличие от Байдена, пытается закончить вооруженные конфликты.

«Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны», — подчеркнул Пол.

Ранее сообщалось, что Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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