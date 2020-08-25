Джонсон призвал британцев не заниматься самобичеванием

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев не стесняться своей истории и не заниматься самобичеванием, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что BBC может исключить из концертной программы BBC Proms патриотические песни, которые могут напоминать о колониализме и рабовладении.

«Если это правда, думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры, и прекратить этот общий припадок самобичевания…» — прокомментировал эту информацию Джонсон.

Премьер также отметил, что советники отговаривали его от подобных заявлений, но у него «накипело».

Раньше Джонсон уже говорил, что скептически относится к таким жёстким жестам, как коленопреклонение в память о погибшем от рук полиции афроамериканце Джордже Флойде.

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