Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью Euronews.

Журналист поинтересовался, поддерживает ли украинский глава связь с президентом России.

Президент Украины рассказал, что разговаривал с Путиным перед вступлением в силу перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года.

«Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры России и Украины могут приблизить «прекращение войны». Политик также сказал, что при отсутствии диалога сторон нет результата.

По мнению президента Украины, прямой диалог должен быть установлен вне зависимости от противоречивой реакции разных людей или регионов страны.

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