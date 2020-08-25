США планируют помочь в расследовании произошедшего с Навальным

США поддержат призыв Евросоюза к проведению расследования произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным, если факт отравления подтвердится. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Более того, в ведомстве отметили, что Вашингтон окажет содействие в проведении такого расследования.

«Семья г-на Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к преступлению были привлечены к ответственности», — говорится на сайте Госдепа.

В ведомстве также отметили, что надеются на скорейшее выздоровление блогера.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает возможным, что Навального могли отравить.

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