Лавров предостерег США и ЕС от любых форм участия в делах Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия считает невозможными попытки навязывания для властей и народа Белоруссии посредников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал по итогам прошедшей в Москве встречи с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.

Министр подчеркнул, что такие попытки не должны предприниматься ЕС, ОБСЕ или другими иностранными государствами.

«Белорусы — мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог», — сказал Лавров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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