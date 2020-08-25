Медведев назначен председателем комиссии Совбеза по обеспечению интересов РФ в Арктике
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что комиссию возглавил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Указ подписан во вторник, 25 августа.
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