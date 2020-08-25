Замдиректора ФСИН Владимир Бурыкин освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Владимир Бурыкин освобожден от должности. Соответствующий указ с подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бурыкин также занимал пост начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.

Свою должность Бурыкин занял 1 мая 2017 года. С августа 2010 года он был главой управления ФСБ по Калужской области.

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