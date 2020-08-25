Главы МИД Евросоюза рассмотрят санкции против Белоруссии 27-28 августа

Главы МИД 27 стран Европейского союза обсудят санкции в отношении Белоруссии на неформальной встрече в Берлине 27-28 августа. Об этом заявила замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, передает ТАСС.

Соответствующую информацию Шмид озвучила на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам по ситуации в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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