Тихановская назвала своей задачей подготовку к новым выборам в Белоруссии

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует организовать команду для подготовки к новым выборам главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление.

Тихановская заявила, что считает своей задачей создание команды для подготовки «к новы, четным и прозрачным выборам». При этом, по словам экс-кандидата, ее команда открыта для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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