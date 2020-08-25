МИД опроверг сведения о переговорах об обмене Уилана на граждан РФ

Информация в СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан, находящихся в заключении в Соединенных Штатах, не достоверны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.

Он напомнил, что об этом также ранее уже говорили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию

— Адвокат Уилана заявил, что Россия и США обсуждают возможность его обмена

— Осужденного за шпионаж Уилана перевели в колонию строгого режима