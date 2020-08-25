Правительство одобрило изменения в закон об отчуждении территорий
Правительство РФ одобрило изменения в УК РФ, который предлагается дополнить нормой 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на отзыв кабмина, имеющийся в распоряжении издания.
Также авторы инициативы хотят внести в статью УК 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) изменения, согласно которым уголовная ответственность за это преступление будет наступать только в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
Правительство внесло замечание к проекту изменений, согласно которому авторам предлагается уточнить, что они имеют ввиду под «иными действиями», которые могут быть приравнены к отчуждению территорий. Также, как считают в кабмине, необходимо дополнить перечень преступлений, при отсутствии признаков которых будет применяться предлагаемая статья 280 УК.
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