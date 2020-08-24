У членов группы Конституционного комитета Сирии выявили COVID-19

Заседание малой группы Конституционного комитета Сирии приостановлено после выявления коронавируса нового типа у нескольких участников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Результаты теста на коронавирус оказались положительными у трех членов малой группы, указано в сообщении. Отмечается, что в настоящее время третья сессия комитета «находится в режиме ожидания».

Конституционный комитет Сирии начал работу в 2019 году. Его задача — выработать либо новую конституцию Сирии, либо внести поправки в действующий основной закон. Они должны обеспечить начало транзита к послевоенной Сирии.

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