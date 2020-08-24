Республиканцы в США официально выдвинули Пенса в вице-президенты

Республиканская партия официально выдвинули Майка Пенса в вице-президенты США на второй срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию съезда партии.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

61-летний Пенс в 2019 году занимал пост губернатора штата Индиана. При действующем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе Пенс четыре года являлся вице-президентом.

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