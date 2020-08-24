Салливан перечислил условия, при которых США продлят действие ДСНВ

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан назвал условия, при которых США готовы будут продлить действие ДСНВ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы рассмотреть продление СНВ-3, но такое продление состоится только в том случае, если мы сойдемся на более широких рамочных договоренностях, которые будут включать три момента», — сказал он.

Так, Москва должна учесть озабоченность США относительно увеличения у России числа нестратегических ядерных вооружений, усилить верификационные механизмы и создать возможность для включения Китая в будущие договоренности, считает Салливан.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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