Песков ответил на вопрос о возможной травле России после Белоруссии

В Кремле объяснили, почему президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сошлись во мнении, что республику травят и в дальнейшем этот же сценарий ждет Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, у российской стороны есть обеспокоенность в связи с проявлениями внешнего вмешательства.

«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства. Считаем, это неприемлемо», — сказал Песков.

Однако он отказался от комментариев о том, кто оказывает это вмешательство.

«Факты красноречиво говорят сами за себя», — резюмировал пресс-секретарь.

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