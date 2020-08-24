Песков ответил на вопрос о возможной травле России после Белоруссии
В Кремле объяснили, почему президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сошлись во мнении, что республику травят и в дальнейшем этот же сценарий ждет Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, у российской стороны есть обеспокоенность в связи с проявлениями внешнего вмешательства.
«Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства. Считаем, это неприемлемо», — сказал Песков.
Однако он отказался от комментариев о том, кто оказывает это вмешательство.
«Факты красноречиво говорят сами за себя», — резюмировал пресс-секретарь.
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