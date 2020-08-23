Минск заявил, что хочет от Киева поддержки

Белоруссия хотела бы получить от Киева поддержку, а не слушать «уже заезженные со всех сторон советы», заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Об этом пишет агентство БелТА.

«В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — приводятся слова Глаза.

Также пресс-секретарь отметил, что Украине в новейшей истории «опыта в некоторых вопросах не занимать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусскому коллеге Александру Лукашенко стоит провести повторные президентские выборы, чтобы успокоить митингующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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