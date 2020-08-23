Лавров: проигрыш Лукашенко на выборах недоказуем без независимых наблюдателей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что невозможно без независимых наблюдателей доказать, что Александр Лукашенко не выиграл президентские выборы в Белоруссии, передает РИА «Новости».

В отсутствие наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень сложно убедить кого-либо, что результаты президентских выборов в Белоруссии были диаметрально противоположными тому, что было объявлено, считает Лавров, и отмечает, что доказать это и вовсе невозможно.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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