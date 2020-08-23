Лавров раскритиковал политическую программу Тихановской
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политическая программа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской неконструктивна и не нацелена на достижение национального согласия. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, программа содержит «ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия».
Также министр отметил, что на сайте Тихановской программа появилась только на белорусском языке, так как авторы понимали провокационность и неприемлемость для русскоговорящих граждан.
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