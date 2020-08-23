Лавров раскритиковал политическую программу Тихановской

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политическая программа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской неконструктивна и не нацелена на достижение национального согласия. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, программа содержит «ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия».

Также министр отметил, что на сайте Тихановской программа появилась только на белорусском языке, так как авторы понимали провокационность и неприемлемость для русскоговорящих граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская: режим боевой готовности белорусской армии это обычное запугивание

— Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

— Лавров рассказал о готовящемся для Белоруссии «украинском сценарии»