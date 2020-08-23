Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет против любого решения официального Минска по диалогу с оппозицией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Россия будет не против любого решения, которое примет белорусское правительство в отношении диалога со своим населением, однако видит опасность в решении проблемы через западных посредников.

«Когда запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным — конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью», — сказал министр.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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