Зеленский порекомендовал Лукашенко провести повторные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно в короткие сроки провести повторные выборы президента республики. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

Украинский лидер признался, что если бы он был на месте Лукашенко, то «точно» провел бы голосование через месяц. При этом на выборы были бы приглашены наблюдатели международных групп, указал Зеленский.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — сказал Зеленский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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