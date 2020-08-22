СМИ усмотрели плагиат в речи Байдена на съезде демократов
Издание Washington Examiner усмотрело плагиат в речи кандидата в президенты от демократической партии Соединенных Штатов Джо Байдена на съезде демпартии.
Байден произнес речь в заключительный день съезда партии и официально согласился быть выдвинутым на пост главы государства. В завершении речи он сказал, что «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы».
В данной фразе журналисты заметили прямую аналогию со словами лидера левой канадской «Новой демократической партии» Джека Лэйтона, написавшего в 2011 году: «Мои друзья, любовь лучше ненависти, надежда лучше страха, оптимизм лучше отчаяния».
Отмечается, что это не первый случай, когда Байдена уличают в плагиате.
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