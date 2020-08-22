Лукашенко заявил о «едином» с Путиным мнении о травле Белоруссии для будущего броска на РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну травят, чтобы в дальнейшем применить тот же сценарий на России. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что это мнение является «единым» с президентом России Владимиром Путиным.

«И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также добавил, что ситуация в стране является «трамплином», который необходимо разрушить.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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