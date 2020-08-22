Захарова оценила доклад сената США о российском «вмешательстве» в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на опубликованную пятую часть доклада сената США о «вмешательстве» России в выборы американского президента. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, заявления в докладе носят «абсолютно бездоказательный характер». Представитель российского МИДа добавила, что такие же характеристики применимы и к другим частям этого отчета и другим документам по теме «вмешательства» Москвы в выборы президента США.

«Теперь уже можно с уверенностью сказать, что документ, который законодатели готовили целых три года и сами громко назвали «самым подробным на текущий момент описанием российской подрывной деятельности», не добавил ничего нового к давно тиражируемым в США инсинуациям о нашей стране», — выразила мнение Захарова.

Она отметила, что вся история о «вмешательстве России» была придумана в ходе внутриполитической борьбы между различными силами в США.

Ранее американский спецкомитет по разведке опубликовал пятую часть доклада о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента 2016 года.

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