Лукашенко: зачинщики беспорядков в Белоруссии находятся в соседних государствах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся в соседних странах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Зачинщики — не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели», — сказал он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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