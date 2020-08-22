Экс-главу ЦРУ допрашивали 8 часов по делу об истоках российского дела

Бывшего главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана в течение восьми часов допрашивали об истоках дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает The Washington Post.

Допрос проводил федеральный прокурор Джон Дарем, которого специально назначил генеральный прокурор США Уильям Барр, указано в сообщении.

Ранее в США были опубликованы закрытые свидетельские показания по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы. Более 50 стенограмм обнародовал комитет палаты представителей по разведке. С точки зрения его главы Адама Шиффа, материалы подробно описывают использование Дональдом Трампом «помощи Москвы».

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.

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