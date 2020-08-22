Зеленский подтвердил встречу советников глав государств «Нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников глав-стран участниц «Нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 28 августа.

«Договорились о встрече советников в нормандском формате, договорились на конец августа – 28 числа будет эта встреча», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Украинский лидер добавил, что после этого должна состояться встреча глав министерств иностранных дел, а затем встреча лидеров.

В «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «Нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в новой встрече «нормандской четверки»

— Источник рассказал о предстоящем диалоге советников глав государств «нормандской четверки»

— В Кремле заявили о готовящейся встрече помощников лидеров «Нормандской четверки»