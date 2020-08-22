Зеленский подтвердил встречу советников глав государств «Нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников глав-стран участниц «Нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 28 августа.
«Договорились о встрече советников в нормандском формате, договорились на конец августа – 28 числа будет эта встреча», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Украинский лидер добавил, что после этого должна состояться встреча глав министерств иностранных дел, а затем встреча лидеров.
В «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «Нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
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