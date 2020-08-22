Лукашенко поручил принять жесткие меры для защиты территориальной целостности страны
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину принять жесткие меры по защите территориальной целостности страны. Об этом сообщает «БелТа».
По его словам, в первую очередь необходимо защитить «западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».
«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — добавил глава государства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Направляют США»: Лукашенко указал на «заказчика» протестов
— Лукашенко заявил, что продолжит жесткую политику для стабилизации ситуации в стране
— Лукашенко заявил, что не хочет военного положения в Белоруссии