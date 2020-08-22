Штаб Байдена собрал за неделю более $70 млн пожертвований на кампанию
Предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии США Джозефа Байдена собрал более $70 млн пожертвований за одну неделю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба.
«Кампания «Байден в президенты» и комитеты нарастили поддержку кампании, собрав 70 миллионов долларов за неделю», — заявили в команде Байдена.
Отмечается, что трансляция съезда демпартии по ТВ и в социальных сетях набрала более 122 млн просмотров.
Съезд Демократической партии США прошел 17-20 августа в виртуальном формате. На нем кандидатами в президенты и вице-президенты США были официально выдвинуты Джозеф Байден и Камала Харрис.
Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года.
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