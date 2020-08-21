Лавров и Макей переговорили по телефону

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщается на сайте МИД РФ.

«Рассмотрено развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии. Министры обсудили различные инициативы, выдвигаемые западными странами относительно дальнейших действий белорусского руководства», — отметили в ведомстве.

Политики еще раз подчеркнули важность невмешательства в дела республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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