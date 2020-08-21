Лукашенко заявил, что не хочет военного положения в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет переводить Белоруссию в военное положение, пишет агентство БелТА.

«Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что его главная задача — стабилизировать ситуацию в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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