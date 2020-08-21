Лукашенко заявил, что Запад намерен использовать Белоруссию против РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада рассчитывают использовать республику против России. Об этом он сказал во время визита в агрокомбинат «Дзержинский» в Минской области, передает агентство «БелТА».

«Нам готовили эту вот заварушку... Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России», — сказал белорусский лидер.

По его словам, сейчас эти страны пытаются установить «балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики», среди которых, предположительно, должны быть Украина и Белоруссия.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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