Названо условие, при котором Россия поможет урегулировать ситуацию в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь урегулированию ситуации в Белоруссии, если этого захочет Минск.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают то, что завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, Песков сказал, что Москва не хочет вмешиваться и давать оценки причинам, по которым возбуждаются дела в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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